«Смарт-Холдинг» в 2014 году планирует увеличить добычу газа на 75%

«Смарт-Холдинг», подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому, планирует в 2014 году увеличить по сравнению с 2013 годом добычу природного газа на 75% - до 350 млн куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель бизнес-направления Smart Energy Алексей Тимофеев.

«В 2013 году планируется добыть до 200 млн куб м. В 2014 планировали удвоить добычу газа. Если включить 6 скважин в 1 квартале и каждая даст по 600 тыс. кубометров, мы выйдем на 1 млн куб м в сутки, и хотелось бы 350 млн кубометров в год», - сказал Тимофеев.

Также руководитель Smart Energy сообщил, что на сегодняшний день инвестиции компании в газовые активы превысили сумму в 300 млн долл., и планирует в дальнейшем ежегодно вкладывать до 50 млн долл.

«Пока инвестировали 100% собственный капитал в свои проекты, но в планах привлекать кредиты», - сказал Тимофеев.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2013 года сербское антимонопольное ведомство разрешило кипрской компании Lovitia Investment, подконтрольной «Смарт-Холдингу», приобрести 90% акций "Укргазвыдобуток" и 100% компании "Газэнергия".

В марте 2011 года «Смарт-Холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций британской нефтегазовой компании с активами в Украине - Regal Petroleum.

Компания «Смарт Энерджи», развивающая энергетическое направление инвестиционной группы «Смарт-Холдинг», планирует до 2014 г. оформить контроль над месторождениями с общими запасами газа объемом 50 млрд куб. м.

«Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.

Основным бенефициаром «Смарт-Холдинга» является Вадим Новинский.