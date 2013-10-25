«Винницагаз» получила 16,3 млн грн прибыли

Компания по газоснабжению и газификации "Винницагаз" за январь-сентябрь 2013 года получила 16,3 млн грн прибыли против 9,2 млн грн убытков, полученных за 9 месяцев 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

За 9 месяцев «Винницагаз» сократила чистый доход на 29,2%, или на 288,9 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 555,044 млн грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев 2013 года увеличилась на 1,21%, или на 0,5 млн грн – до 41,935 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Винницагаз» занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ в Винницкой области.

«Винницагаз» в 2012 году сократила убытки на 54,75%, или на 68,4 млн грн, по сравнению с 2011 годом – до 56,5 млн грн. В 2012 г. компания увеличила чистый доход на 12,1%, или на 0,12 млрд грн, по сравнению с 2011 годом - до 1,112 млрд грн.

В сентябре 2012 года крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания «Газтек» победила в приватизационном конкурсе по продаже 22,059% госпакета акций ПАО «Винницагаз», заплатив за пакет 3 млн грн.

25% акций «Винницагаз» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», 22,059% было передано ФГИУ для последующей приватизации, собственником 12,73% акций являлся ЧАО ”Газтек”, 19,09% - ОАО «Ролюкс» (г. Ивано-Франковск), 19,09% - ОАО «Агропромкомплект» (г. Львов).