«Укрнафта» за 9 месяцев сократила чистую прибыль на 51%

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 764,324 млн грн с 1,5 млрд грн, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, составленному по международным стандартам финансовой отчетности, чистый доход «Укрнафты» от реализации продукции за этот период увеличился почти в 1,5 раза - до 15,157 млрд грн с 10,833 млрд грн.

Валовая прибыль компании за 9 месяцев 2013 года увеличилась в 2,2 раза - до 6,8 млрд грн с 2,986 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе-июне 2013 года сократила чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 515,269 млн грн с 1 358,609 млн грн

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На нее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

По итогам 2012 года «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 3,8% по сравнению с 2011 годом – до 1,428 млрд грн.