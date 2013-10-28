Реверс газа из Словакии в Украину осложнен участием «Газпрома» в управлении ГТС - эксперт

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» участвует в управлении газотранспортной системой Словакии, поэтому организация реверса природного газа в Украину из этой страны осложняется.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов на пресс-конференции в Москве.

«Насколько я понимаю, здесь есть определенная интрига – она связана с тем, что «Газпром» имеет там (в Словакии – УНИАН) договоренности, в которых зафиксировано, что российская компания имеет определенный контроль над объемами в этой трубе», - сказал Симонов.

По его словам, контракты «Газпрома» с Польшей, Венгрией и Словакией по-разному заключены.

«В словацком контракте юридически «Газпром» обойти невозможно потому, что ему переданы полномочия – российская компания не просто поставляет газ на границу, но и участвует в ее управлении», - добавил эксперт.

Он отметил, что именно поэтому вопрос со Словакией решается гораздо сложнее, чем с другими странами.

Как сообщал УНИАН, 25 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос.

По его словам, в случае запуска словацкого маршрута реверсных поставок газа Украина сможет получать наибольшие объемы голубого топлива - не менее 10 млрд куб. м.

В сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.