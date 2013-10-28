Импорт нефти в Украину уменьшился в 4 раза

Украина в январе-сентябре 2013 года сократила импорт нефти в 4 раза - до 320,2 тыс. тонн по сравнению с 1 млн 275,7 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины за отчетный период сократились на 27,3% по сравнению с январем-сентябрем 2012 года - до 2,298 млн тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-сентябре текущего года сократилась на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,365 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-августе 2013 года сократила импорт нефти по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 5 раз - до 234,9 тыс. тонн.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.