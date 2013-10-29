"Газпром" разрешил прибалтийским компаниям реэкспорт своего газа

«Газпром» разрешил прибалтийским компания реэкспортировать российский газ. Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на литовскую газету Verslo žinios.

По информации издания, две из четырех крупнейших компаний Литвы по продаже газа больше не связаны с концерном обязательствами, запрещающими реализацию топлива третьим сторонам.

«Коммерсантъ» в номере от 29 октября пишет, что эту информацию подтвердили в Lietuvos dujos — крупнейшем импортере газа в Литву — и в Latvijas Gaze, которая является единственным импортером топлива в Латвию.

При этом в Latvijas Gaze отметили, что ограничение на реэкспорт было снято несколько лет назад, но возможности для торговли топливом между Латвией и Литвой появились лишь недавно, когда была закончена модернизация газопровода между странами.

Ограничение на реэкспорт было одной из главных претензий европейских антимонопольщиков к «Газпрому». Еврокомиссия, которая ведет расследование в отношении концерна, требовала убрать из контрактов этот пункт. Брюссель рассматривал ограничения как попытку разделить единый газовый рынок ЕС.

Тем не менее снятие запрета на реэкспорт ничего не даст, отмечает «Коммерсантъ». Поскольку Латвия и Литва ранее входили в систему газопроводов СССР, эти страны почти не связаны с трубами ЕС.

Прибалты все же смогут получить выгоду от снятия ограничения, пишет Verslo žinios. По информации издания, теперь Вильнюс может покупать топливо у Латвии на четверть дешевле, чем покупает сейчас у России. Рига и Эстония ранее добились скидки на топливо, Вильнюс рассчитывает получить скидку в ближайшее время.

По данным «Газпрома», во втором квартале этого года средняя цена поставки топлива в Прибалтику составляла 477 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, стоимость газа для Латвии и Эстонии с учетом скидки в 15 процентов может составить 440 долларов за тысячу кубометров, для Литвы — 520 долларов за тысячу кубометров.

Прибалтийские страны в настоящее время ведут активные работы по интеграции своих газопроводов в европейскую систему. Литва планирует соединить свои трубы с польской ГТС. Как ожидается, протяженность газопровода составит 562 километра, а мощность — до 4,5 миллиарда кубометров. Строительство трубы планируется начать в 2016 году, а завершить — в 2018-м. Кроме того, Вильнюс намерен построить в Клайпеде терминал по приему сжиженного природного газа, Латвия задумывается о строительстве аналогичного завода в Риге.