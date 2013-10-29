Участие "Газпрома" в консорциуме ГТС Украины невозможно после ассоциации Киева с ЕС - Глазьев

Подписание Киевом соглашения об ассоциации с ЕС закрывает возможность для ОАО "Газпром" участвовать в газотранспортном консорциуме, заявил советник российского президента Сергей Глазьев в интервью телеканалу "Россия 24", передает ПРАЙМ.

Глазьев напомнил, что соглашение с ЕС обязывает Украину следовать европейским принципам регулирования в энергетическом секторе - так называемому "третьему энергопакету", который предусматривает запрет на аффилированность компаний, занимающихся добычей, транспортировкой и торговлей газом.

"Это означает, что если Украина вступает в ассоциацию с ЕС и фиксирует свои обязательства по энергетическому сообществу, то "Газпрому" просто неинтересно участвовать ни в какой схеме совместных инвестиций с Украиной. В том числе, невозможен газотранспортный консорциум, потому что в этом случае "Газпром" как часть этого консорциума не сможет поставлять свой собственный газ. То есть, участие Украины в энергетическом сообществе закрывает возможность "Газпрому" быть одновременно и участником газотранспортного консорциума, и поставщиком газа", - сказал Глазьев.

По его словам, российская сторона неоднократно предлагала украинским коллегам отказаться от участия в энергосообществе с ЕС. Он отметил, что такого рода взаимодействие с Евросоюзом несет для Украины экономические потери.

Украина намерена подписать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил о невозможности взаимодействия Украины с Таможенным союзом на прежних условиях в случае подписания ею соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и Евросоюзом - консорциума по управлению ГТС.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.