Миллер выдвинул ультиматум "Нафтогазу" в связи с оплатой поставок газа

"Газпром" обеспокоен ситуацией с оплатой поставок российского газа в Украину, до сих пор не оплачены поставки за август на 882 миллиона долларов, хотя контрактом предусмотрен переход на систему предоплаты в случае нарушения условий платежей, заявил журналистам председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

"Нас чрезвычайно беспокоит ситуация, сложившаяся сейчас с оплатой Украиной поставок российского газа", - сказал он, напомнив, что "Газпром" в последнее время неоднократно шел украинским коллегам навстречу в вопросах выполнения ими условий контракта. В частности, чтобы "Нафтогаз Украины" мог своевременно и в полной мере обеспечить платежи за поставленный газ, "Газпром" пошел на предоплату транзита - на данный момент транзит газа по территории Украины уже оплачен вперед до января 2015 года, передает ПРАЙМ.

Также недавно, отметил Миллер, было принято еще одно важное решение - для прохождения Украиной осенне-зимнего максимума и закачки в подземные хранилища необходимого объема газа, "Газпромом" была предоставлена значительная скидка на покупку газа. Таким образом, 5 миллиардов кубометров газа были проданы Украине по цене 269 долларов за тысячу кубометров, что означает скидку на сумму более полмиллиарда долларов.

"Наконец, в части оплаты текущих поставок мы регулярно предоставляли возможность отсрочить платежи. Так, по поставкам в августе на сумму 882 миллиона долларов было подписано дополнение к контракту, позволяющее оплатить их позднее - до 1 октября. Однако октябрь заканчивается, но счета до сих пор не оплачены", - сказал Миллер.

По его мнению, ситуация очень серьезная, учитывая, что по контракту, в случае нарушения условий платежей, предусмотрен переход на систему предоплаты за поставку газа. "Этот вопрос надо решать. И делать это срочно!", - подчеркнул Миллер.

Читайте также: Россия настаивает на выполнении действующего газового контракта с Украиной

Как сообщал УНИАН, согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе. Средняя цена российского газа для Украины в сентябре выросла на 13,5 доллара - до 407 долларов за тысячу кубов.

10 октября в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24» премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина в ближайшие несколько лет может полностью отказаться от импорта газа из России, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен.

Он также заявил, что Украина готова доказывать абсурдность действующего газового контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и российским монополистом компанией «Газпром» в случае, если российский газовый холдинг подаст на Киев в суд за невыполнение договора. Причиной обращения «Газпрома» в арбитраж может стать то, что Украина сокращает объем закупки газа, нарушая тем самым условия контракта.