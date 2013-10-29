"Куб-Газ" протестирует скважину "Ольговская-24" до конца года

Варшава. Один из крупнейших в Украине частных газодобытчиков компания "Куб-Газ" планирует завершить тесты новопробуренной скважины "Ольговская-24" до конца текущего года, сообщил во вторник мажоритарный собственник компании Serinus Energy в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

Компания отметила, что начала бурение этой скважины в августе текущего года и в результате выявила четыре потенциально газоносных зоны.

"Куб-Газ" сообщил, что пробурил скважину на 3,3 км при первоначальном плане в 2,9 км, такое решение было принято в ходе бурения, чтобы проверить дополнительные зоны на наличие газа.

Буровая установка, которая использовалась для этой скважины, будет перевезена для бурения очередной скважины на Макеевском месторождении ("Макеевская-17"), которую планируется пробурить на 3,45 км.

Справка УНИАН. Serinus Energy, созданная в июне текущего года за счет объединения активов Kulczyk Oil Ventures и Winstar Resources, через фирму "Куб-Газ" владеет в Украине лицензиями на разработку 5 газоконденсатных участков в Днепровско-Донецком бассейне: Северно-Маеевское, Ольговское, Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.