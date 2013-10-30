Варшава одобрила строительство газопровода между Польшей и Словакией

Варшава одобрила строительство соединительного газопровода между Польшей и Словакией, который станет элементом энергетического коридора "Север-Юг", передает РИА Новости со ссылкой на польскую правительственную пресс-службу.

"Коридор" соединит сетью газопроводов строящий СПГ-терминал в польском порту Свиноуйсьце, который должен заработать в 2014 году, с СПГ-терминалом в Хорватии.

"Появление газопровода повысит диверсификацию поставок этого сырья. Также он станет значимой альтернативой польско-украинскому соединению в Дроздовичах, повысив тем самым энергетическую безопасность Польши", - говорится в сообщении.

Как поясняет пресс-служба, после завершения строительства Польша получит соединение с газораспределительным пунктом в австрийском Баумгартене.

Польско-словацкая перемычка имеет все шансы на получение финансирования со стороны Евросоюза. Реализацией строительства с польской стороны займется оператор газопровода Gaz-System. В ближайшее время словацкая и польская сторона создадут рабочие группы для подготовки к подписанию соответствующего контракта.