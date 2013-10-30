Польша отказалась финансировать достройку украинского нефтепровода "Одесса-Броды"

Варшава. Польская государственная компания PERN Przyjazn отказалась выделить средства на мероприятия, необходимые для достройки украинского трубопровода "Одесса-Броды" в Польшу, что приведет к потере зарезервированного Европейским Союзом дофинансирования проекта в размере около 120 млн евро.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве в среду сказал генеральный директор компании "Сарматия", созданной для развития этого проекта, Сергей Скрипка.

Он отметил, что представители PERN на вчерашнем собрании акционеров "Сарматии", которое продлилось около 8 часов, не поддержали ни один из вопросов повестки дня.

"Это означает, что компания не сможет подать заявку на финансирование и, соответственно, не сможет получить финансовую помощь со стороны ЕС",- сказал Скрипка.

Он сообщил, что представители PERN назвали уже нереальной достройку трубопровода до конца 2015 года, что необходимо сделать для получения средств Европейского Союза.

Кроме того, они выступили за проведение дополнительного анализа, как на этот проект повлияют реализуемые польской компанией другие мероприятия, направленные на повышение энергетической безопасности Польши, в частности строительство нефтяного терминала в Гданьске.

Собеседник агентства отметил, что представители польской компании также отказались поддержать повышение уставного капитала "Сарматии", что необходимо для ее дальнейшего существования.

"Если не будет принято решение о повышении уставного капитала "Сарматии", ее нужно будет закрывать... Финансов для продолжения деятельности и для реализации очередных этапов проекта у компании нет", - сказал Скрипка, выразив надежду, что этот вопрос может быть решен на межгосударственном уровне.

Ранее в октябре глава "Сарматии" говорил, что компания предлагает увеличить уставный фонд примерно в 4 раза до более 30 млн долл., а эти средства направить на подготовку строительного проекта и разрешения на строительство трубопровода в Польше.

Он подчеркнул, что только представители польской компании выступили против всех вопросов повестки дня, которые поддержали другие акционеры: украинская "Уктранснефть", азербайджанская Socar, грузинская GOGC и литовская Klajpedos Nafta.

Cкрипка также заметил, что "Уктранснефть" подтвердила готовность профинансировать достройку "Одесса-Броды" до польской границы, что обошлось бы компании в около 160 млн евро.

Скрипка напомнил, что стоимость всего проекта составляет 485 млн евро, и с учетом 120 млн евро средств Евросоюза и украинского вклада польской компании пришлось бы потратить на достройку трубопровода менее 100 млн евро, поскольку часть средств "Сарматия" планировала привлечь на рынке.

"Позиция PERN интересна в том плане, что в дополнительном заявлении к протоколу отмечено, что они поддерживают реализацию проекта, но непонятно каким образом", - резюмировал Скрипка.

Как сообщал УНИАН, идея создания на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), достроив его до Польши, возникла еще в начале 1990-х годов, но до сих пор не удалось найти необходимого финансирования на его реализацию.

Украина самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году, но с этого времени он практически не использовался, за исключением прокачки небольших объемов в реверсном режиме для поставок российской нефти из Брод в Одессу в 2005-2010 годах и поставок нефти в Беларусь в 2010-2011 годах.

Критики проекта ЕАНТК заявляют, что он не имеет шансов на реализацию из-за недостаточного количества каспийской нефти в регионе для поставок по этому маршруту в Европу и ослабевающему спросу на нефть на европейском континенте. Его сторонники считают главной причиной неудачи успешное противодействие российских властей, блокирующих появление конкурентной каспийской нефти на европейском рынке.

Ранее представители польских властей неоднократно заявляли, что поддерживают реализацию этого проекта, отмечая, что он должен быть экономически целесообразен.

По последним данным, крупнейшими акционерами "Сарматии", созданной в 2004 году для развития проекта ЕАНТК, являются PERN Przyjazn, "Укртранснефть" и азербайджанская Socar, которые владеют по около 27% акций, а грузинская GOGC и литовская Klajpedos Nafta - около 17% и 1% соответственно.