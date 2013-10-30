Правительство России лишило "Газпром" монополии на экспорт сжиженного газа

Москва. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПД), что позволит экспортировать газ не только «Газпрому», но и другим производителям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее решение принято сегодня на заседании российского правительства.

«Он (законопроект) не расширяет этот отказ возможностей до бесконечности. Заложены критерии, которым должна удовлетворять компания, занимающаяся экспортом газа. Но это уже изменения весьма существенные на нашем газовом рынке, который весьма и весьма монополизированный в силу известных причин», - сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев,

По его словам, законопроект будет способствовать развитию энергокомплекса и укрепит позиции России на рынках растущих экономик, прежде всего в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2013 г. президент РФ Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация намерена увеличить производство сжиженного природного газа и поэтапно либерализовать его экспорт.

По словам Путина, доля России в мировых поставках сжиженного природного газа составляет всего 3,6%.

21 июня Путин сообщил, что ожидаемое удвоение потребления сжиженного природного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет России принять решение о постепенной либерализации экспорта СПГ.

По российскому законодательству, экспортировать природный газ имеет право только компания «Газпром». В Минэнерго РФ ранее сообщали о возможности экспорта СПГ российской компанией «НОВАТЭК» – крупнейшим независимым производителем природного газа в Российской Федерации. Также нарастить производство СПГ планирует «Роснефть».

В 2018 году «Газпром» намерен ввести в эксплуатацию первую линию завода по производству СПГ во Владивостоке.