Беларусь с 1 ноября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск. Беларусь с 1 ноября 2013 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Россия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства, данное решение предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси от 29 октября 2013 года №938.

В частности, экспортная пошлина на сырую нефть снижается до 395,9 долл. за 1 тонну со 416,4 долл./т. Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо – до 261,2 долл. с 274,8 долл. за 1 тонну. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут, масла смазочные, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, а также нефтяной кокс (кроме кальцинированного) и нефтяной битум.

При этом на сжиженные углеводородные газы пошлина повышается до 154,3 долл. за 1 тонну с 121,3 долл./т.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября в Беларуси экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты были увеличены. В частности, экспортная пошлина на сырую нефть была повышена с 400,7 долл. до 416,4 долл. за 1 тонну. Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо - с 264,4 долл. до 274,8 долл. за 1 тонну. Такая же пошлина была установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут, масла смазочные, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин.

На сжиженные углеводородные газы пошлина была повышена с 75,5 долл. до 121,3 долл. за 1 тонну.