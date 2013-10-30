Министр энергетики РФ: "Газпром" имеет право перевести Украину на предоплату за газ

Москва. В вопросе перевода Украины на 100% предоплату поставок российского газа нужно руководствоваться действующим контрактом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал министр энергетики России Александр Новак.

«Вы знаете, что у нас все поставки газа осуществляются на основе коммерческих контрактов, заключенных «Газпромом» или его дочерними компаниями с потребителями. Соответственно, в коммерческих контрактах оговариваются все условия оплаты поставленного газа: либо это предоплата, либо это оплата по истечении какого-то времени постфактум, поэтому в случае, если такие условия прописаны в контрактах, и «Газпром» имеет право на это обращать внимание украинской стороны, соответственно, это имеет право на жизнь», - сказал Новак.

Как сообщал УНИАН, 29 октября российский газовый монополист "Газпром" заявил, что рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату и что у него есть возможность сделать это немедленно.

Ранее во вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В этот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

При этом он отметил, что причины для задержек оплаты есть. «Какие-то могут быть причины, я о них говорил. Я же не говорю, что у нас все безоблачно... Проблемы есть. Но они не являются какими-то критическими», - сказал Азаров.

Напомним, отношения между странами обострились после того, как руководство Украины отказалось вступать в Таможенный союз, инициатором создания которого является Россия.