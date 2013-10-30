В России объяснили, кто сможет экспортировать сжиженный газ

Москва. Согласно проекту закона о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ), заниматься его экспортом смогут российские государственные компании, работающие, в том числе, на шельфе Черного и Азовского морей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, в соответствии с законопроектом, предлагается предоставить право на экспорт газа помимо государственной компании «Газпром» и её дочернего общества, ещё двум категориям компаний.

Новак отметил, что первая категория – пользователи недр, у которых в лицензии по состоянию на 1 января 2013 года предусмотрено строительство завода по производству сжиженного природного газа или направление добытого газа для сжижения на завод по производству СПГ.

«Вторая категория компаний – это государственные компании с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более чем 50%, являющиеся пользователями участков недр, расположенных в границах внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, включая и Чёрное, и Азовское моря, и производящие СПГ из газа, добытого из указанных участков недр», - сказал Новак.

Он отметил, что это же касается и дочерних обществ таких государственных компаний, у которых доля материнской компании составляет более 50%.

Новак считает, что данный законопроект позволит РФ увеличить объём инвестиций, привлекаемых в производство сжиженного природного газа, в строительство соответствующих заводов.

«Сегодня этот рынок СПГ развивается во всём мире, и только с 2005 года по 2012 год почти в 2 раза составил рост потребления СПГ. К 2020 году объём потребления составит 380 млн т, увеличившись где-то на 120 млн т по сравнению с сегодняшним объёмом, а к 2030 году в мире ожидается потребление 480 млн т, то есть в 2 раза больше, чем сегодня», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительство Российской Федерации одобрило законопроект о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПД), что позволит экспортировать газ не только «Газпрому», но и другим производителям.

Как сообщал УНИАН, . 28 октября министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил, что Украина и Россия подтвердили намерение как можно скорее завершить установление границ на всех участках сопредельных морских пространств.

«Мы подтвердили важность скорейшего завершения делимитации морских пространств Азовского иЧерного морей, а также в Керченском проливе», - сказал Кожара.