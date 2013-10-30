«Укртрансгаз» планирует привлечь кредит на 200 млн грн

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, намерена привлечь кредитную линию на сумму 200 млн грн, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитная линия привлекаются сроком на один год.

Конечный срок подачи предложений — 2 декабря 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза - до 199,848 млн грн с 452,558 млн грн.

Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Компания «Укртрансгаз» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 9,2% - до 497,3 млн грн.