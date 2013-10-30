«Нафтогаз» намерен привлечь кредит на 4,5 млн долл. у банка «Золотые ворота»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена привлечь кредит у харьковского банка “Золотые ворота” на сумму 4,5 млн долл.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются сроком на 1 год.

Конечный срок подписания договора - 29 ноября 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2013 года «Нафтогаз Украины» привлек кредит у “Укргазбанка” на сумму 1 млрд грн.

Кассовый дефицит средств «Нафтогаза» прогнозируется в размере 32,2 млрд грн, для компенсации которого в госбюджете на 2013 год предусмотрен выпуск облигаций госзайма на 8 млрд грн, остальные 24,2 млрд грн предлагается предусмотреть при подготовке изменений в госбюджет-2013.

«Нафтогаз Украины» в 2012 году получил чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

Читайте также: «Укртрансгаз» планирует привлечь кредит на 200 млн грн

Банк «Золотые Ворота» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 1,392 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,121 млрд грн, обязательства – 1,243 млрд грн, средства клиентов – 1,154 млрд грн, собственный капитал – 148,534 млн грн, уставный капитал – 169,651 млн грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 574 тыс. грн.

Основным акционером банка с долей 24,99% является “Владимир-Волынская птицефабрика”.