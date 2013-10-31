Польша отказалась от достройки «Одесса-Броды» из-за отсутствия гарантий по прокачке нефти

Варшава. Польская государственная компания PERN Przyjazn отказалась от достройки в Польшу (до Гданська через Плоцк) построенного в 2001 году украинского нефтепровода «Одесса-Броды» из-за отсутствия гарантий прокачки по нему достаточного количества каспийской нефти в Европу.

Об этом, отвечая на запрос агентства, корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь польской госкомпании PERN Przyjazn Роман Гуральский.

"На сегодняшний день не удалось получить гарантий, что проект окупит себя, в первую очередь, обеспечит достаточный уровень прокачки нефти между поставщиками и покупателями", - отметил Гуральский.

По его информации, PERN считает невозможным достройку нефтепровода до конца 2015 года, что является условием для получения зарезервированных для проекта около 120 млн евро средств Европейского союза.

В переданном агентству заявлении пресс-секретарь сообщил, что компания "Сарматия", созданная в 2004 году для развития на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), должна "дополнить технико-экономическое обоснование проекта и выработать решения, который бы гарантировали экономическую выгоду проекта". PERN заявил, что ожидает от "Сарматии" информации об необходимых средствах на ее функционирование и дополненное технико-экономические обоснования проекта в ближайшие месяцы".

PERN также сообщила, что поддерживает дальнейшее существование компании "Сарматия".

В тоже время в компании напомнили, что благодаря усилиям польского правительства проект Евро- Азиатского нефтетранспортного коридора, который планируется создать на базе "Одесса-Броды", Еврокомиссия включила в список проектов Совместного интереса (PCI).

"Таким образом, проект будет иметь шанс в будущем получить финансирование, например, в рамках кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, PERN, который является одним из крупнейших акционеров "Сарматии" вместе с украинской "Уктранснефтью" и азербайджанском Socar, на собрании 30 октября проголосовал против всех вынесенных на обсуждение проектов решений.

Гендиректор "Сарматии" Сергей Скрипка сказал, что таким образом польская компания сделала невозможным получение зарезервированных Евросоюзом средств (около 120 млн евро), для которых необходимо было подать заявку до конца текущего года.

ЕС мог выделить "Сарматии" 25% необходимых средств на достройку польского участка ЕАНТК в случае, если бы компания предоставила документы, подтверждающие наличие остального необходимого для проекта финансирования.

"Cарматия" оценивала весь проект в 485 млн евро, 160 млн евро из которых на строительство украинского участка обещала выделить "Укртранснефть". Остальные средства компания планировала получить, главным образом, от Евросоюза и PERN, а также других своих акционеров и привлечь на рынке.

По последним данным, крупнейшими акционерами "Сарматии", созданной в 2004 году для развития проекта ЕАНТК, являются PERN Przyjazn, "Укртранснефть" и азербайджанская Socar, которые владеют по около 27% акций, а грузинская GOGC и литовская Klajpedos Nafta - около 17% и 1% соответственно.