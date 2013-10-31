Ставицкий уверен, что вопрос о реверсных поставках газа через Словакию решится 7 ноября

Министр энергетики и угольной промышленности уверен, что вопрос о реверсных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии разрешится 7 ноября после переговоров с представителями Еврокомиссии, и Украине удастся получить шипер-код для использования схемы замещения не у Газпрома, а у европейских покупателей российского газа.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«7 ноября пройдет заключительная встреча в Еврокомиссии на которой, уверен, вопрос будет решен положительно», - заявил Ставицкий.

При этом он отметил, что Украина рассматривает два возможных варианта: фактический реверс, который сейчас используется при поставках газа через Польшу и Венргию, и получение газа по схеме замещения.

Для реализации схемы замещения Украине необходимо получить шипер-код газоотправителя, однако владелец этого кода - российская компания «Газпром» его не предоставляет.

Ставицкий надеется, что шипер-код Украина сможет получить у европейских покупателей российского газа.

«Европейские покупатели тоже знают эти шипер-коды. По условию второго энергопакета они доступны. Просто некоторые компании боятся раскрывать эту информацию, но европейским законом это разрешено. Мы настаиваем на том, что как члены энергетического сообщества имеем право знать все шипер-коды. Это - наша позиция», - заявил Ставицкий.

Он также подчеркнул, что возможность получить шипер-код была исключена контрактом на транзит газа, подписанном НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» в 2009 году.

«Как они (шипер-коды) к нам попадут, меня не интересует. Они должны быть у нас. Так было до 2005 года. Это потом начали с переводчиками куда-то ездить, “на коленке” подписывать контракты. Вот мы и получили результат», - сказал Ставицкий.

Полностью интервью Эдуарда Ставицкого читайте на сайте УНИАН-экономика.