"Газпром" может потребовать с Украины предоплату за газ уже в ноябре, если долг не будет урегулирован, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правления холдинга Валерий Голубев в Астрахани, передает РИА «Новости».

"Переход на предоплату - это контрактная норма. И если они действительно в ближайшее время не погасят, хотя сроки уже все прошли, может получиться так, что, не заплатив аванс в течение ноября, первого декабря они попадут в ситуацию, когда начнет действовать этот пункт договора", - сказал Голубев.

По мнению Голубева, украинские власти все же постараются оплатить долги, поскольку перейти на предоплату они просто не смогут. "Им легче деньги найти - это моя точка зрения", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома". Он отметил, что введение предоплаты не выгодно ни одной из сторон.

"Это не выгодно никому. Ни мы не хотим крайних мер, и для Украины, конечно, это будет крайне-крайне сложно. Украина для нас важный партнер и как потребитель газа, и как транзитное государство. У нас очень много совместных проектов и нет, на мой взгляд, необходимости и возможности ссориться. Так что, скорее всего, правительство поможет "Нафтогазу", сегодня необходимо почти 900 миллионов долларов. Счет будет погашен и мы начнем дальше работать по-прежнему", - сказал Голубев.

Как сообщал УНИАН, 29 октября российский газовый монополист "Газпром" заявил, что рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату и что у него есть возможность сделать это немедленно.

Ранее в тот же день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение.

Премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».