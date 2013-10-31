Беларусь рассчитывает договориться с Россией о поставках 23 млн тонн нефти

Минск. Беларусь будет вести переговоры с Российской Федерацией о поставках в 2014 году 23 млн тонн нефти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил 31 октября журналистам в Минске первый заместитель министра экономики Беларуси Анатолий Филонов.

По его словам, пришло приглашение из Минэкономразвития России обсудить вопросы нефтяного баланса на 2013 год. Планируется, что переговоры пройдут на следующей неделе.

«Уже после этого будет обсуждаться баланс на 2014 год. Мы рассчитываем, что нам будет поставлено 23 млн тонн нефти», - сказал Филонов.

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При этом он отметил, что нефтяной баланс на 2014 год будет включать обязательства белорусской стороны по поставкам нефтепродуктов на российский рынок, аналогичные 2013 году.

«Такая схема для Беларуси выгодна в отдельных случаях», - подчеркнул Филонов.

По его словам, Беларусь также рассчитывает, что поставки российского газа в 2014 году составят 22,2 млрд кубических метров.

«В сентябре этого года Беларусь недополучила 400 тысяч тон нефти, цифра по октябрю пока не определена», - сказал Филонов.

Как сообщал УНИАН, 16 октября первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко в ходе пленарного заседания XVIII Белорусского энергетического и экологического конгресса заявил, что в 2013 году объем поставок нефти в Беларусь из России, вероятно, будет меньше, чем планировалось.

«Раньше я заявлял, что экспортируем 23 млн тонн нефти из России, но, скорее всего, этот объем будет по ряду причин меньше», - сказал Семашко.

Напомним, что в 2013 году у России и Беларуси были разные позиции в части согласования годового баланса поставок нефти. Россия предлагала выделить республике 18,5 млн тонн в год. Беларусь в свою очередь рассчитывала на 23 млн тонн.

В итоге составлялись ежеквартальные графики поставок нефти, в соответствии с которыми в первом квартале «Роснефть» направила в Беларусь 5,75 млн т, во втором квартале – 5,3 млн т, в третьем квартале – 5,3 млн т. В четвертом квартале, согласно утвержденному в Министерстве энергетики России графику, в Беларусь планируется поставить 3,1 млн т нефти по системе магистральных нефтепроводов. Одна из причин снижения объема поставок – ремонтные работы на трубопроводах компании «Транснефть».