В Болгарии началось строительство газопровода «Южный поток» - «Газпром»

Москва. Сегодня в Болгарии на площадке компрессорной станции «Расово» (с. Расово, муниципалитет Медковец, область Монтана) состоялась торжественная церемония сварки первого стыка болгарского участка газопровода «Южный поток», который планируется проложить в обход Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«Этот проект - важнейший элемент энергетической безопасности всего европейского континента. Газ будет поставляться напрямую из России в Болгарию, из России в Европейский Союз, минуя транзитные страны – это высочайшая степень надежности и стабильности поставок. Транзитные риски с «Южным потоком» уходят навсегда», - заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, «Южный поток» станет катализатором экономического роста Болгарии: проект привлечет в страну 3,5 млрд евро прямых инвестиций и создаст более 2500 рабочих мест.

Миллер уверен, что новая газотранспортная инфраструктура повысит инвестиционную привлекательность Болгарии.

«Болгарские потребители получат газ по более низкой цене, так как газопровод идет напрямую из России через Черное море. Строительство идет строго по графику: до конца года начнется строительство в Сербии, затем - в Венгрии. Таким образом, «Южный поток» уверенно движется вперед. Первый газ потребители в Болгарии по «Южному потоку» получат в декабре 2015 года», - подчеркнул он.

Также в рамках мероприятия состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и премьер-министра Республики Болгария Пламена Орешарски. Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта «Южный поток». На территории Болгарии будет построено 540 км линейной части газопровода «Южный поток», 366 км лупингов и три компрессорные станции. Все договоренности, которые достигнуты сегодня в рамках переговоров, полностью соответствуют букве и духу межправительственного соглашения между Россией и Болгарией по реализации проекта «Южный поток».

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода в обход Украины через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 900 километров, максимальная глубина - более двух километров, проектная мощность - 63 млрд куб. м. Протяженность сухопутной части в Европе составит 1455 км.

Первым объектом, введенным в эксплуатацию в рамках проекта «Южный поток», стало одно из крупнейших в Юго-Восточной Европе ПХГ «Банатский Двор» в Сербии. Подземное хранилище начало работу в ноябре 2011 года.

7 декабря 2012 года был дан старт строительству газопровода «Южный поток». Первые поставки по газопроводу запланированы на конец 2015 года.