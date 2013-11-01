Рада освободила «Нафтогаз» от финансовых обязательств по госгарантиям

Верховная Рада освободила крупнейшего в Украине игрока рынка природного газа, госкомпанию «Нафтогаз Украины», от финансовых обязательств по государственным гарантиям, выданным в 2013 году.

«Публичное акционерное общество «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» освобождается от обязательств предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по предоставленным в 2013 году государственным гарантиям и вносить плату за предоставление таких государственных гарантий», - говорится в правительственной газете «Урядовый Курьер».

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 октября 2013 года разрешила предоставить государственные гарантии Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

В конце октября Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий освободить Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины», завершившую первое полугодие 2013 года с чистым убытком в 10 млрд грн, от уплаты в Госрезерв суммы в 1,287 млн грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн. Чистый доход компании от реализации продукции за 6 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 38,140 млрд грн с 62,866 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.