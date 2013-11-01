Украина сократила импорт газа через Польшу более чем в 6 раз

Варшава. Украина в прошлом месяце импортировала через польскую газотранспортную систему около 14 млн кубометров газа, что в 6,2 раза меньше, чем в сентябре текущего года.

Об этом свидетельствуют данные управляющей газотранспортной системой Польши компании Gaz System, которыми располагает УНИАН.

Украина в прошлом месяце импортировала газ из Польши только 7 дней, а поставки составляли от около 0,2 до 4 млн кубометров газа в сутки.

Больше всего Украина в прошлом месяце прокачала 30 октября, а на следующий день импорт снова прекратился.

Заявка по прокачке газа на 1 ноября составляет 1,4 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, в октябре "Нафтогаз Украины" заявил о прекращении импорта газа через Польшу из-за слишком высокой цены.

В то же время в конце месяца о начале тестовых поставок поинформировала польская PGNIG, которая заключила соответствующий контракт с украинской "ДТЭК Трейдинг" и планировала "несколько дней" качать до 3,5 млн кубометров газа в сутки.

Сентябрь стал вторым месяцем подряд, когда импорт газа через Польшу сократился в месячном выражении - на 16%, до 87 млн кубометров после 9% снижения в августе.

Справка УНИАН. Польша стала первой страной входящей в Евросоюз, через которую Украина с ноября 2012 начала поставки газа, пытаясь заменить дорогой российский газ, который обходится стране дороже по прямому контракту с "Газпромом", чем через посредника из Европы.

Украина на практике может закупить через Польшу меньше 4,8 млн кубометров газа в сутки или около 1,750 млрд в год из-за ограниченных возможностей пункта "Хермановице", через который поставляется газ.

В прошлом году украинский "Нафтогаз" купил у своего главного поставщика газа, Российской Федерации, 33 млрд кубометров газа, или в среднем 90 млн кубометров в сутки.