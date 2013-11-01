Долг Украины перед "Газпромом" в августе вырос почти на 8 млн долл.

Долг Украины за поставку российского газа в августе (по данным на 1 ноября) увеличился за счет процентов на 7,7 млн долл., до 890 млн долл., сообщили ИТАР-ТАСС в "Газпроме".

В компании отметили, что, согласно дополнению к контракту "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины", "за каждый день просрочки платежа (не позднее 1 октября 2013 года) начисляется сумма в размере 6% годовых начиная с 8 сентября и оканчивая датой оплаты".

Таким образом, проценты за неоплату августовских объемов поставленного газа в Украину составили на 1 ноября 2013 года 7,7 млн долл. Основной долг составляет 882 млн долл.

Как сообщал УНИАН, 29 октября российский газовый монополист "Газпром" заявил, что рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату и что у него есть возможность сделать это немедленно.

Перед этим глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В этот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

30 октября министр энергетики России Александр Новак заявил, что в вопросе перевода Украины на 100% предоплату поставок российского газа нужно руководствоваться действующим контрактом.