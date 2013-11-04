Россия потеряла пост руководителя «газовой ОПЕК»

Новым генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (известен также как «газовая ОПЕК») стал бывший глава ЦБ Ирана Мухаммед Хусейн Адели. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз ФСЭГ.

До вступления Адели в должность генсеком ФСЭГ является представитель РФ Леонид Бохановский, занявший пост в 2010 году. Как ранее поясняла пресс-секретарь Минэнерго Ольга Голант, Бохановский уже дважды избирался на этот пост и его кандидатуру нельзя выдвинуть в третий раз. На выборах в этому году РФ предлагала на должность генсека кандидатуру топ-менеджера «Газпрома» Сергея Панкратова.

Мухаммед Хусейн Адели руководил иранским ЦБ в 1989-1994 годах. Затем он занимал различные государственные должности, в том числе являлся послом Ирана в Канаде и Великобритании, а также заместителем главы МИДа.

Представитель Тегерана возглавил ФСЭГ на фоне ухудшения иранского углеводородного бизнеса из-за санкций США и ЕС, связанных с иранской ядерной программой. Запад ввел ограничительные меры, которые резко сократили зарубежные продажи нефти исламской республики и, соответственно, экспортную выручку. Также затруднены поставки газа. Адели уже заявил, что Иран, занимающий второе место по газовым резервам (после России), станет главным игроком среди экспортеров топлива.

Форум стран-экспортеров газа был основан в 2001 году в Тегеране. В 2008 году его юридически утвердили в Москве. Через год был избран первый генеральный секретарь, которым и стал Бохановский. Форум был создан для координации действий производителей топлива, обмена информацией и выработки стратегии действий на глобальном рынке. В состав ФСЭГ входят 13 стран, на которые приходится 60 процентов мировых запасов газа.