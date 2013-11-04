Украина и Хорватия завтра подпишут меморандум о создании Адриатического газового коридора

Премьер-министр Украины Николай Азаров и глава правительства Хорватии Зоран Миланович завтра намерены подписать меморандум о создании Адриатического газового коридора, который свяжет Украину, Венгрию и Хорватию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Азаров сообщил во время встречи с помощником Госсекретаря США Викторией Нуланд.

"Завтра в Украине с официальным визитом будет находиться премьер-министр Хорватии, и мы намерены подписать меморандум, согласно которому на побережье Адриатики будет построен LNG-терминал и трубопровод", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что за последние три года из-за газовых контрактов 2009 года Украина переплатила России 20 миллиардов долларов и поэтому вынуждена проводить политику диверсификации поставок энергоносителей, добычу углеводородов из нетрадиционных источников, а также переводить свою энергетику на уголь.

"Мы поставили перед собой задачу значительно снизить свою зависимость от поставок газа из РФ. Для этого приняли ряд мер, которые позволили нам вдвое сократить потребление российского газа. Также мы приняли меры для увеличения объемов газа собственной добычи. В частности, провели переговоры с крупнейшими компаниями - Shell , ExxonMobil, Chevron. Со всеми этими компаниями у нас уже подготовлены соответствующие соглашения. Мы внимательно изучили опыт США по добыче сланцевого газа и рассчитываем, что сланцевые месторождения позволят нам в перспективе добывать от 10 до 20 миллиардов кубометров газа" , - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.

«Мы согласовали все вопросы относительно нового маршрута. Я бы его назвал адриатическо-венгерским коридором по поставкам природного газа от LNG-терминала на полуострове Крк в Хорватии через газотранспортные системы Венгрии к нашим газовым хранилищам», – сказал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий 25 октября после встречи с членом Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером.

В конце октября в интервью УНИАН Ставицкий не исключил, что газ на LNG-терминал может поступать из США и Мозамбика. Он отметил, что в результате применения новых технологий США в июле 2013 года обогнали Россию по добыче нефти и газа и стали лидером в мире. В Мозамбике итальянская компания Eni открыла крупнейшее месторождение газа, добыча на котором начнется через 3 года.