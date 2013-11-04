Кредитное соглашение по газопроводу «Уренгой - Помары - Ужгород» подпишут в ноябре

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает в ноябре подписать с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком кредитное соглашение на модернизацию газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» объемом 308 млн долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Декларацию будем подписывать уже в ноябре этого года» - сказал Ставицкий.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН о том, что подразумевает декларация, Ставицкий сказал: «Сперва подписывается декларация, открывается кредитная линия, потом уже хозяйствующие субъекты ратифицируют (соглашение - УНИАН)».

Ранее такое соглашение планировали подписать в сентябре.

Как сообщал УНИАН, по информации Минэнергоугля, предварительная стоимость модернизации магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» составит 519 млн долл., из которых 308 млн долл. – кредит финансовых организаций, остальная сумма будет обеспечена за счет собственных средств НАК «Нафтогаз Украины».

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.