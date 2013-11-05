Украина подписала с Chevron соглашение по добыче сланцевого газа

Украина подписала соглашение о разделе продукции (СРП) с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая, по словам украинских чиновников, намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Администрации Президента Украины сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Да, подписали», - сказал министр.

Документ был подписан Ставицким и генеральным директором компании «Шеврон Юроп Експлорейшн енд Продакшн» Дереком Дюпри Магнесс.

Американский нефтегазовый гигант совместно с украинской компанией "Надра Олесская" займется разработкой Олесского месторождения (Львовская и Ивано-Франковская области).

Ранее, осенью текущего года СРП было одобрено Ивано-Франковским и Львовским облсоветами с рядом изменений в тексте документа. В частности, депутаты Львовского облсовета обратились в Верховную Раду с просьбой рассмотреть «неотложный» законопроект, которым предусматривается перечисление части дохода от добычи сланцевого газа непосредственно в местный бюджет. Также областные советы рекомендовали Кабинету министров разработать и внести соответствующий пакет экологических стандартов и нормативов по добыче газа в соглашение с Chevron.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.