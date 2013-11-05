Рада отменит пошлину на экспорт газа в страны Энергетического сообщества

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменения в пункт 9 раздела ІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (регистрационный номер 2471а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 340 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проектом закона предлагается отменить применение вывозной (экспортной) пошлины во время оформления экспорта энергопродуктов (газ, природный газ в газообразном состоянии, природный газ в сжиженном состоянии и пр.) в страны - члены Энергетического Сообщества.

Законопроектом путем внесения изменения в абз. 1 п. 9 раздела ІІ «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» предлагается установить, что нормы данного закона, согласно которым субъекты хозяйствования, осуществляющие экспорт газа, природного газа в газообразном состоянии, платят ставку вывозной (экспортной) пошлины в размере 35% таможенной стоимости таких товаров, но не менее 400 грн. за 1000 куб. метров, а при экспорте природного газа в сжиженном состоянии – в размере 35% таможенной стоимости таких товаров, но не менее 400 грн. за одну тонну, если большие размеры ставок вывозной (экспортной) пошлины не установлены международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, не распространяются на экспорт таких товаров в страны - члены Энергетического Сообщества.

В пояснительной записке отмечается, что данным законопроектом предусмотрено привести законодательство Украины в соответствие с законодательством Европейского Союза, в том числе в части выполнения обязательств, предусмотренных Протоколом о присоединении Украины к Договору об основании Энергетического Сообщества.