Министр энергетики обещает увеличить темпы расчетов «Нафтогаза» с «Газпромом»

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий обещает увеличить темпы расчетов НАК «Нафтогаз Украины» по долгу в 882 млн долл. с российским газовым монополистом - компанией «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня министр сообщил журналистам.

«Я уже неоднократно говорил, что все вопросы решим. И как оно началось, то будет только наращиваться, расчеты пойдут большими темпами, и мы рассчитаемся», - сказал Ставицкий.

При этом, отвечая на вопрос о конечных сроках расчета, Ставицкий сказал: «А зачем оно вам? Ждите, россияне сообщат, когда мы закроем (платежи – УНИАН). Там уже целая пресс-служба заботится действиями «Нафтогаза». Я все уже сказал».

Как ранее сообщал УНИАН, 5 ноября министр энергетики Ставицкий сообщил, что «Нафтогаз Украины» приступил к выплате долга в размере 882 млн долл. российскому газовому монополисту компании «Газпром» за потребленный в августе 2013 года природный газ. Позже официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что на данный момент оплачено менее 10%.

Справка УНИАН. 29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен 31 октября, однако 1 ноября он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения не ставятся.

Позднее Ставицкий заявил о том, что вопрос оплаты долга должен быть решен до 4 ноября.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.