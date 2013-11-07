Цены на нефть изменились разнонаправленно на новостях из США

На мировых торгах в четверг, 7 ноября, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне статданных по запасам сырья в США.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,31% - до 105 долларов за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 1,48% и составила 94,78 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Участники рынка продолжают отыгрывать сообщения Министерства энергетики США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 ноября, выросли на 1,6 миллиона баррелей - до 385,4 миллиона баррелей. Аналитики предполагали больший рост.

Общие запасы бензина снизились на 3,8 миллиона баррелей и составили 210 миллионов баррелей, тогда как аналитики ожидали, что запасы бензина за неделю сократятся на 400 тысяч баррелей.

Эксперты полагают, что в США присутствует достаточный уровень спроса, по крайней мере, чтобы поддержать внутренние поставки. В данном случае цены будут устойчивыми.