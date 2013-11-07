Украина надеется достичь компромисса с МВФ в вопросе повышения тарифов на газ

Украина надеется достичь компромисса с Международным валютным фондом в вопросе повышения тарифов на газ для предоставления услуг в коммунальной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

«Что касается тарифов на газ и требований МВФ поднять тарифы на газ для населения, то у нас апробируется модель, которая позволит, не задевая социально не защищенные слои, предложить МВФ вариант, который позволит показать, что мы сократили дефицит «Нафтогаза», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, повышение тарифов на газ для населения является одним из основных условий продолжения результативного сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Повышение тарифов - это один из ключевых элементов оздоровления государственных финансов, состояние которых эксперты МВФ оценивают с учетом и финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины" (а также объемов госгарантий, которые предлагается ограничить 8 млрд грн).

Разработка графика повышения тарифов (как и утверждение программы повышения эффективности использования энергоресурсов с целью повышения эффективности жилищного, коммунального и государственного секторов) для ликвидации убытков "Нафтогаза" предусматривается как предварительное условие подписания соглашения.