Украина получит бонус в 325 млн долл. после подписания соглашение с ExxonMobil

Пул компаний во главе с ExxonMobil, признанный победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа, заплатит Украине 325 млн долл. после подписания Соглашения о разделе продукции, сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение может быть подписано уже до конца ноября.

«Там выплачивается бонус в размере 325 млн долл. США», - сказал Ставицкий.

При этом, отвечая на вопрос о том, в какой период можно ожидать платежа, министр сказал: «Сразу после подписания - в течение 10 суток».

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

В начале ноября текущего года Ставицкий сообщал, что Украина планирует в ноябре подписать соглашение о разделе продукции на Скифской площади с консорциумом компаний во главе с компанией ExxonMobil.