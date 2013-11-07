Бойко: Украина сможет адекватно ответить России на обходные газопроводы

Украина недовольна сокращением объемов транзита российского газа по своей территории и считает ущемлением своих национальных интересов факт транзита топлива в обход нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко.

«У нас есть контракт по транзиту российского газа, и мы его выполняем в полном объеме. Более того, мы имеем в этой части неудовлетворенность, так как объемы транзита через нашу страну падают, - сказал Бойко. – И это требует дополнительных переговоров с нашими российскими коллегами, потому что те намерения, которые проводятся в обход нашей страны, мы считаем ущемлением наших национальных интересов. Мы выступаем против этого».

По словам Бойко, Украина в пиковые потребления газа в Европе в зимний период подстраховывала «Газпром» собственным газом из хранилищ, хотя это не отражено в транзитных контрактах.

«Задача «Газпрома», так как «Газпром» имеет контракты с европейскими потребителями, в полном объеме обеспечивать их, но без учета уже поддержки наших хранилищ», - сказал Бойко.

При этом он подчеркнул, что если Россия и впредь будет относиться формально к выполнению своих обязательств перед Украиной, то и Украина в ответ будет тоже формально подходить к выполнению обязательств.

Как сообщал УНИАН, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны и СНГ, за январь-сентябрь 2013 года снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 62,5 млрд куб. м. В начале ноября вице-премьер Бойко уже заявлял, что Киев не будет страховать Москву в вопросах транзита газа в Европу, если «Газпром» и дальше будет формально относиться к отношениям с Украиной в этой области.