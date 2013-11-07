Украина должна сегодня заплатить 1,355 млрд долл. - "Газпром"

Москва. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сегодня согласно действующему контракту должна заплатить российскому газовому монополисту «Газпром» 1,355 млрд долл. за газ, поставленный в октябре.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«За октябрь Украина должна заплатить 1 млрд 355 млн долл. Это то, что нужно заплатить сегодня за октябрь», - сказал Куприянов.

При этом он подчеркнул, что за поставленный газ в сентябре Украина расплатилась с «Газпромом».

«За сентябрь, там, в принципе, нормально. Остаются некоторые вопросы по сверке, но там ничего критического, все нормально», - отметил он.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день Украина имеет еще долг перед «Газпромом» в 792 млн долл. за газ, потребленный в августе.

«Украине еще остается заплатить за август 792 млн долл.», - сказал он, добавив, что между «Нафтогаз Украина» и «Газпромом» договоренностей о конечной дате оплаты долга за август нет.

«Договоренностей, никаких нет. Графика по возмещению долга согласованного нет», - подчеркнул Куприянов.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» начал выплачивать задолженность за купленный в августе газ 5 ноября текущего года. По состоянию на 6 ноября объем задолженности «Нафтогаза» «Газпрому» составлял 792 млн долл. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий обещал увеличить темпы расчетов, не называя при этом конечных сроков погашения возникшей задолженности.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.