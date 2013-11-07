«Нафтогаз» заплатит «Газпрому» 15 млн долл. за октябрьский газ - источник
17:39, 07 ноября 2013Нефтегазовый комплекс
0
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатит российскому поставщику компании «Газпром» за газ, закупленный в октябре, 15 миллионов долларов.
Об этом УНИАН сообщил источник в НАК «Нафтогаз Украины».
«Нафтогаз» заплатит «Газпрому» 15 миллионов долларов за октябрь, что соответствует объемам газа, который компания закупила у «Газпрома» в октябре», - сказал источник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter