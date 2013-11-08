Украина на этой неделе удвоила поставки газа из Польши

Варшава. Поставки газа в Украину через польскую газотранспортную систему со среды, 6 ноября, по сравнению со среднесуточными поставками в первые дни ноября увеличились более чем вдвое - до около 3 млн кубометров в сутки.

Об этом свидетельствуют данные польской компании Gaz System, которыми располагает УНИАН.

С начала текущего месяца через пункт "Хермановице" в Украину каждый день, за исключением понедельника, когда было прокачано около 1,1 млн кубометров, поставлялось около 1,4 млн кубометров газа.

Заявка на пятницу, 8 ноября, по поставкам также была на уровне около 3 млн кубометров.

Данные Gaz System свидетельствуют о том, что за первую неделю ноября в Украину поставлено больше газа, чем за весь октябрь, когда поставки были практически прекращены из-за слишком высокой цены газа.

Польская PGNIG, которая в конце октября реализовала тестовые поставки газа в Украину по контракту с "ДТЭК Трейдинг", сообщила УНИАН, что пока "продолжает консультации" о возможности постоянных поставок на более длительный строк.

В компании Gaz System корреспонденту УНИАН сообщили, что коммерческая тайна запрещает им обнародовать информацию, какие компании прокачивают газ в Украину и в каких объемах, и что они могут подавать только общие данные.

Ранее, в сентябре, польская Gazeta Dziennik Prawna cообщала, со ссылкой на свои источники, что PGNIG намерена побороться с немецкой RWE и другими неназванными компаниями за право поставлять в Украину около 1,7 млрд кубометров газа в год.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце поставки газа в Украину через Польшу сократились в около 6 раз - до 14 млн кубометров, что "Нафтогаз Украины" объяснил слишком дорогой его ценой.

В тоже время в конце месяца впервые в истории начала поставлять газ в Украину польская PGNIG, которая договорилась о поставках на "несколько дней" до 3,5 млн кубометров газ в сутки.

Мощности пункта "Хермановице" позволяют максимально прокачивать в сутки в Украину 4,8 млн кубометров газа, но с момента начала этих поставок в ноябре прошлого года он никогда не использовался на полную мощность.

"Нафтогаз Украины" покупает газ, который транспортируется через Польшу, по контракту с немецкой RWE.