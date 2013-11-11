Средняя цена импортного газа для Украины в октябре увеличилась на 1%

Средняя цена газа, который Украина импортировала в октябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), по сравнению с сентябрем увеличилась на 1% - до 411,22 долл. за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на официальном сайте.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за сентябрь 2013 года, которая составляет 411,22 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в сентябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), увеличилась на 3,4% по сравнению с августом - до 407 долл. за тыс. куб. м

Как сообщал УНИАН, среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий ранее прогнозировал, что цена российского газа в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров. В то же время министр сообщал, что цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

Украина в январе-сентябрь 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 7,6 млрд долл.