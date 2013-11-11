Украина за 10 месяцев сократила импорт газа на 16%

Украина в январе-октябре 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 16% - до 23,3 млрд куб. м.

«Украина значительно сократила объемы поступления импортируемого газа, так, за 10 месяцев 2013 года общий объем импортированного газа составил 23,3 млрд куб. м», - говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины - компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, общее потребление газа в Украине за указанный период составило 33,96 млрд куб. м, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в мае 2013 года Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Всем потребителям Украины по итогам 2013 года должно быть поставлено порядка 47,879 млрд куб. м природного газа, из которых населению - 16,5 млрд куб. м. Теплогенерирующим станциям и ТЭЦ в 2013 году планируется поставить 6,3 млрд куб. м газа, а промышленным потребителям - 24,12 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.