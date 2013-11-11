«Нафтогаз» задолжал «Укргазвыдобуванню» 2,3 млрд грн

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» заявляет о наличии долга со стороны своей материнской компании «Нафтогаз Украины» в размере 2,3 млрд грн за поставленный в 2013 году газ.

«По состоянию на 31 октября 2013 года сумма задолженности, впервые в истории компании, достигла 2,3 млрд грн. Именно столько НАК "Нефтегаз Украины" должна за 5,46 млрд кубометров газа, который добывался в течение почти полугода», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, с июня 2013 года НАК "Нефтегаз Украины" не производил расчеты со своей дочерней компанией за поставленный в 2013 году газ.

«Эта ситуация не дает возможности своевременно выплатить заработную плату коллективу ПАО "Укргаздобыча" (почти 21 000 человек) и выполнить обязательства по уплате налогов в государственный бюджет за октябрь месяц», - отмечается в сообщении.

Также компания сообщает, что возникшая ситуация с «Нафогазом» может привести к невыполнению планов предприятия по добыче природного газа для обеспечения населения в 2013 году.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале октября 2013 года «Укргазвыдобування» привлекла у «Альфа-Банка» кредит на 50 млн долл. для пополнения оборотных средств.

29 октября 2013 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Нафтогаз» до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

«Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года. По состоянию на 7 ноября НАК «Нафтогаз Украины» заплатил порядка 20% долга.

Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».