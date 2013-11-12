Украина прекратила закупки российского газа из-за недостатка средств - глава Евразийского банка развития

Москва. Глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Игорь Финогенов считает, что Украина прекратила закупки российского газа из-за недостатка средств.

"Это проблема традиционно связана в том числе с тем, что не все потребители в Украине аккуратно платят за газ, особенно это касается ЖКХ, который серьезно субсидируется, и средств в бюджете Украины не хватает, соответственно НАК "Нафтогаз Украины" не получает средств от потребителей и соответственно не может расплатиться с "Газпромом", - сказал Финогенов журналистам в Москве.

При этом он отметил, что жилищно-коммунальный комплекс субсидирует на постсоветском пространстве не только Украина, но и другие страны.

"Надо протягивать ножки по одежке и решать этот вопрос", - добавил он.

Финогенов подчеркнул, что после подписания соглашения с Европейским союзом власти Украины будут вынуждены перейти к рыночным ценам, что в разы повысит оплату за коммунальные услуги.

По словам главы ЕАБР, население Украины это почувствуют, но тем самым этот приведет к нормальным рыночным отношениям между потребителями и поставщиками энергоресурсов.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября заместитель директора Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» Николай Орлов сообщил, что Украина с 9 ноября прекратила закупки природного газа у российского энергетического монополиста компании «Газпром».

По его словам, прекращение закупок произошло с 9 ноября, при том, что в начале месяца Украина покупала газ на уровне 9-10 млн куб. м. в сутки, что более чем в десять раз меньше среднесуточных объемов поставки.

Орлов добавил, что у них информация о поставках в конкретную страну, и нет уточнения, какая именно компания прекратила закупки российского газа.

При этом в "Газпроме" отказались подтвердить или опровергнуть, соответствует ли эта информация действительности, и пояснить причины прекращения закупок со стороны Украины.

«Нафтогаз Украины» тоже отказался предоставить какие-либо данные о том, что компания прекратила закупать газ в России.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития (ЕАБР) - региональный банк развития, учрежденный Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2006 году.

В настоящее время участниками банка являются шесть государств. В их число также входят Армения, Беларусь, Кыргызская Республика и Таджикистан.

К соглашению об учреждении банка могут присоединяться другие государства и международные организации.

Миссия ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики государств-участников банка, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности.