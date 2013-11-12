Сумское НПО им. Фрунзе начало отгрузку компрессорного оборудования для "Газпрома"

Сумское НПО им. М.В. Фрунзе приступило к отгрузке компрессорного оборудования для второй ветки компрессорной станции (КС) «Новоприводинская», которую в рамках расширения газопровода «Ухта-Торжок» строит компания «Газпром добыча Ямбург» (Российская Федерация).Как сообщили УНИАН в пресс-службе НПО, специалисты объединения спроектировали, изготовили и в настоящее время начали отгрузку в адрес заказчика четырех центробежных компрессоров мощностью 16 МВт каждый с системами магнитного подвеса ротора и сухими газодинамическими уплотнениями. Вместе с основной техникой поставляются также комплекты агрегатного и вспомогательного оборудования, запасные части.

Одной из главных особенностей реализации данного заказа является проведение двухуровневых испытаний компрессоров на стендах предприятия, в ходе которых изучаются механические, газодинамические, взрывозащитные и другие свойства оборудования. Такие сложные испытания – это, прежде всего, гарантия надежности продукции торговой марки FRUNZE, а, во-вторых, они сводят к минимуму наладочные работы непосредственно на объекте заказчика.

Как отмечает начальник бюро управления по продажам НПО им. Фрунзе Александр Королев, продукция сумских машиностроителей представлена и на первой очереди данной станции. Поставка партии компрессорных агрегатов была осуществлена в конце прошлого года.

Оборудование производства Сумского НПО им. М.В. Фрунзе работает также на КС «Сосногорская», «Новонюксеницкая», «Новоурдомская», «Новомикуньская», «Новосиндорская», находящихся в системе магистральных газопроводов «Ухта-Торжок».

Справка УНИАН. ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

* * * Магистральный газопровод «Ухта — Торжок» проходит по территории Вологодской и Архангельской областей Российской Федерации. Строительство шестой нитки газопровода было завершено в 2012 году. Газопровод включает сооружение четырех компрессорных станций: «Новосиндорской», «Новоприводинской», «Новонюксеницкой» и «Новоюбилейной».