ОПЕК вновь повысила прогноз мирового спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2013 году до 89,78 миллиона баррелей в сутки, что на 0,04 миллиона баррелей больше предыдущего прогноза и на 1,04 миллиона баррелей превышает показатель 2012 года, следует из ноябрьского доклада организации, передает Прайм.

В первом и втором квартале 2013 года суточный спрос составил 88,89 и 89,03 миллиона баррелей соответственно против предыдущей оценки в 88,86 и 88,96 миллиона баррелей соответственно. В третьем квартале ежедневный спрос составил 90,27 миллиона (рост на 0,05 миллиона баррелей по сравнению с прошлой оценкой). В четвертом квартале показатель ожидается на уровне 90,89 миллиона баррелей нефти в день, оставшись без изменений по сравнению с октябрьским прогнозом.

В 2014 году мировой спрос, по прогнозу ОПЕК, составит 90,82 миллиона баррелей в день. Это на 0,04 миллиона баррелей больше, чем организация прогнозировала в октябре.

Прогноз ОПЕК по росту мировой экономики в текущем и будущем годах остался без изменений - 2,9% и 3,5% соответственно.