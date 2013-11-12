«Черноморнефтегаз» за 9 месяцев увеличил убыток на 56%

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) в январе-сентябре 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56% - до 1,292 млрд грн с 0,826 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход компании от реализации продукции за 9 месяцев текущего года сократился до 836,062 млн грн с 854,710 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Валовая прибыль «Черноморнефтегаза» за 9 месяцев текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 129,888 млн грн с 239,841 млн грн.

«Черноморнефтегаз» объясняет убытки получением значительных объемов беспроцентных кредитов от своей материнской компании «Нафтогаз Украина».

Как сообщал УНИАН, "Черноморнефтегаз" завершил 2012 год с чистым убытком в размере 1,337 млрд грн.

В октябре 2013 года «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) достиг исторического максимума суточной добычи газа на месторождениях Черного и Азовского морей - 4,97 млн куб. м. За 9 месяцев текущего года компания увеличила добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,6% - до 1,16 млрд куб. м.

В 2012 году «Черноморнефтегаз» добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.