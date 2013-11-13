СТАВИЦКИЙ: «НАФТОГАЗ» ДО КОНЦА ГОДА МОЖЕТ НЕ ЗАКУПАТЬ ГАЗ У «ГАЗПРОМА»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у российского монополиста «Газпрома». Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что на сегодняшний день потребности в газе существенно сократились, в том числе из-за теплой погоды.

«Благодаря Богу, у нас теплая погода и необходимость газа для населения почти на 45% (сократилась - УНИАН) от того объема, который планировался «Нафтогазом». Мы считаем, что можем до конца года вообще не закупать российский газ», - сказал Ставицкий.

По его словам, «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять платежи российскому «Газпрому» за газ, который был закуплен в августе.

«Я уже говорил, что на прошлой неделе было оплачено более чем 20%. Каждый день идут платежи», - сказал Ставицкий.

Министр сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» в первой декаде ноября не проводил закупку газа у российского «Газпрома».

«Первая декада действительно прошла без закупки российского газа», - сказал Ставицкий.

Он отметил, что потребности закупать газ в этот период в РФ у «Нафтогаза» не было.

«У нас полное хранилище газа, поэтому нет сейчас потребности увеличивать объемы закупки в России», - сказал Ставицкий.

При этом он не подтвердил информацию о том, что закупки газа полностью прекращены.

Он также сказал, что «Нафтогаз Украины» провела все расчеты с российским «Газпромом» за газ, который компания закупила в октябре.

«По октябрю у нас полностью расчеты проведены и есть договоренности», - сказал Ставицкий, не уточнив, о каких договоренностях идет речь.

При этом он отметил, что официальная информация о проведении расчетов от «Газпрома» должна поступить 15 ноября, после этого можно будет назвать точные объемы газа, которые были закуплены, а также суммы платежа.

«15 ноября будут окончательные телеграммы из «Газпрома» и после этого я вам сообщу», - сказал Ставицкий.