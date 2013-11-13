Группа ВЕТЭК приобрела Херсонский нефтеперевалочный комплекс

Группа компаний ВЕТЭК, контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, завершила оформление сделки по приобретению частной компании «Всеукраинский промышленный союз», владеющий Херсонским нефтеперевалочным комплексом, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, Херсонский нефтеперевалочный комплекс включает в себя нефтегавань и нефтебазу.

«Нефтегавань представляет собой комплекс из резервуаров под нефть и нефтепродукты, насосных станций, очистных сооружений и причалов», - говорится в сообщении.

В настоящее время нефтегавань имеет 7 рабочих резервуаров под светлые нефтепродукты, имеется автоналивная эстакада.

«Два морских причала позволяют принимать суда с грузоподъемностью до 10 000 тонн. Скорость слива/налива нефтепродуктов в суда – 450–500 куб. м в час», - отмечается в сообщении.

«На нефтебазе имеется две односторонних железнодорожных эстакады для одновременного слива/налива светлых нефтепродуктов, резервуарный парк для светлых нефтепродуктов, автоналивная эстакада мощностью по наливу 500 т нефтепродуктов каждая в рабочий день», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника - компании «Лукойл».

По информации компании ВЕТЭК, в октябре Одесский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).