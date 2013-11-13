"Нафтогаз" уже закупил у "Газпрома" плановые 18 млрд кубометров газа

Украина выполнила ранее принятый Кабинетом министров план закупки газа у российского монополиста компании «Газпром», закачав в подземные хранилища газа порядка 18 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Я еще раз хочу вам всем ответить. Вы читайте документы официальные. В балансе, принятом правительством, было 18 млрд закупить. Вот мы из этого исходим. Не ищите витамины там, где их нет», - сказал Ставицкий, отвечая на вопрос о том, сколько Украина импортирует газа от «Газпрома» по итогам 2013 года.

По словам Ставицкого, в ПХГ уже закачаны 18 млрд кубометров, и у правительства нет намерений менять ранее принятый баланс потребления топлива в сторону увеличения импорта, тем более что предприятия теплокоммунэнерго, по словам министра, уже смогли сэкономить порядка 1 млрд кубометров газа, по сравнению с показателями прошлого года. «Мы не видим предпосылок, чтобы менять эти планы или увеличивать закупки исходя из баланса, который имеем. На сегодня в ПХГ 18 млрд кубометров», - сказал министр.

При этом отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что 18 млрд кубометров – это тот самый запланированный к импорту объем, Ставицкий сказал: «Совершенно верно, вы все правильно интерпретируете».

Как сообщал УНИАН, ранее министр уже говорил о том, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у российского монополиста «Газпрома». Кроме того, 11 ноября заместитель директора Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» Николай Орлов сообщил, что Украина с 9 ноября прекратила закупки природного газа у «Газпрома». По его словам, прекращение закупок произошло с 9 ноября, при том, что в начале месяца Украина покупала газ на уровне 9-10 млн куб. м. в сутки, что более чем в десять раз меньше среднесуточных объемов поставки. По информации вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, в октябре Украина для собственных нужд использовала газ из подземных хранилищ.