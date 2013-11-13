Главы «Нафтогаза» и «Газпрома» обсудят завтра вопросы по газу

Главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин и российского монополиста «Газпром» Алексей Миллер намерены встретиться завтра, 14 ноября, и обсудить весь комплекс вопросов сотрудничества двух компаний в газовой сфере, включая обслуживание кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Завтра руководство «Нафтогаза» встречается с руководством «Газпрома», где будет обсуждаться весь комплекс вопросов», - сказал Ставицкий. При этом он не уточнил, где именно должна пройти встреча – в Киеве или Москве.

Справка УНИАН. Украина с 9 ноября прекратила закупки природного газа у «Газпрома». По словам министра Эдуарда Ставицкого, в ПХГ уже закачаны 18 млрд кубометров, и у правительства нет намерений менять ранее принятый баланс потребления топлива в сторону увеличения импорта, тем более что предприятия теплокоммунэнерго уже смогли сэкономить порядка 1 млрд кубометров газа по сравнению с показателями прошлого года.