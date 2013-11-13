Украинские метпредприятия снова увеличили импорт кокса

Метпредприятия Украины в январе-октябре 2013 года увеличили по сравнению с аналогичным периодом 2012 года импорт кокса в 2,3 раза, с 240 тыс. тонн до 560 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

По импорту в октябре было завезено 60 тыс. тонн металлургического кокса.

В январе-октябре металлургическим предприятиям поставлено 11,4 млн тонн украинского кокса – на 5% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

В октябре украинскими коксохимическими заводами было поставлено металлургам 1,120 млн тонн кокса.

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия составило 11,960 млн тонн (98% от их расчетной балансовой потребности и от объема поставок за 10 месяцев 2012 г.)

В январе-октябре украинские коксохимы сократили объемы импорта углей для коксования относительно аналогичного периода прошлого года на 2% - до 9,410 млн тонн. Объем импортных поставок углей для коксования в октябре составил 910 тыс. тонн.

Поступления украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за 10 месяцев составили 11,440 млн тонн – на 2% меньше от объема поставок за аналогичный период 2012 года.

Общий объем поступивших на КХЗ углей в январе-октябре сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 20,850 млн тонн.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение октября увеличились на 160 тыс. тонн и по состоянию на 1 ноября составили около 700 тыс. тонн.